Recentemente, Anthropic si è distinta per un approccio più cauto rispetto ad altre aziende nel settore dell'intelligenza artificiale. Sono stati riportati episodi in cui l'azienda ha adottato misure più restrittive e pratiche di sicurezza più stringenti per lo sviluppo delle sue tecnologie. Questa attenzione si è manifestata anche attraverso comunicazioni pubbliche e iniziative volte a ridurre i rischi associati all'uso dell'IA. Tuttavia, non ci sono dettagli specifici o verificabili su eventuali differenze sostanziali rispetto ad altri attori del settore.

Diversi episodi recenti l'hanno fatta emergere come quella più cauta e attenta all'impatto del settore, ma è più complesso di così Non è strano. Anthropic, infatti, si pone da tempo come un’eccezione nell’ambito dell’AI: un’azienda dall’approccio cauto in un settore altrimenti spregiudicato. È una narrazione che fa parte della storia dell’azienda dall’inizio, quando nel 2021 fu fondata da un gruppo di ex ricercatori di OpenAI che criticavano la linea senza scrupoli del loro capo, Sam Altman. Da allora Anthropic ha continuato ad attrarre ricercatori provenienti da altre aziende e preoccupati dalla direzione presa dall’industria e a fare scelte apparentemente in controtendenza rispetto al resto del settore rafforzando la propria buona reputazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Anthropic è davvero più “buona” delle altre aziende di AI?

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