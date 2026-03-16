Intelligenza artificiale e lavoro | chi rischia davvero? I dati del report Anthropic sulle professioni più esposte e sui giovani

Uno studio ha analizzato l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, evidenziando che molte professioni sono più esposte di altre. I dati mostrano come la tecnologia automatizzi alcune mansioni di programmatori e influenzi le assunzioni di giovani. L’indagine si concentra sui settori più a rischio e sui cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle professioni più colpite.

Uno studio dimostra che la tecnologia automatizza i programmatori, frena le assunzioni giovanili del 14% salvando le professioni manuali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Il lavoro chiude le porte ai giovani: crollo del 16% nelle professioni esposte all’IA. Lo studioUno studio Stanford-NBER lancia l’allarme: l’intelligenza artificiale sta riducendo del 16% le assunzioni di giovani tra i 22 e i 25 anni nelle...

I report sui social segnalano il ritorno dell’umano: quando la realtà è più virale dell’intelligenza artificialeIn queste ultime ore i social sono pervasi di video spesso amatoriali sulla guerra con l’Iran, ma non questo di cui voglio parlarvi, sebbene sia un...

Aggiornamenti e notizie su Intelligenza artificiale

Temi più discussi: Intelligenza artificiale e lavoro: perché il divario di genere può aumentare; Intelligenza artificiale e lavoro: impatti su sicurezza e competenze; Intelligenza artificiale e il lavoro, pubblicato il rapporto di Anthropic: i giovani i più colpiti; Presentazione QRS 2-2025: L'Intelligenza Artificiale al lavoro.

Adozione dell’IA in azienda: roadmap MLPS e impatti sul lavoroLinee Guida MLPS su IA e lavoro: roadmap, AI Act, ritardi europei e impatti su governance, diritti e licenziamenti. agendadigitale.eu

IA sul lavoro e licenziamento: l’innovazione tecnologica non basta a giustificare il recessoL’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale può incidere sui processi organizzativi, ma non rappresenta una causa autonoma ... ipsoa.it

Intelligenza artificiale e lavoro, al congresso UIL Trapani il nodo delle regole #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Il video diffuso da Benjamin Netanyahu ha acceso un acceso dibattito tra esperti di intelligenza artificiale e analisti dei media digitali. Secondo alcune verifiche, le immagini utilizzate nel video sembrano risalire al periodo successivo alla pandemia di COVID-1 x.com