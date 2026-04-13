Anthropic si affida alla religione | incontrati 15 leader cristiani per insegnare all'IA a essere più buona

Recentemente, i ricercatori di Anthropic hanno incontrato quindici leader cristiani per discutere di come migliorare le capacità del loro modello di intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere l’IA più empatica e affidabile attraverso questi incontri. La notizia è stata riportata da fonti giornalistiche che hanno ricostruito i dettagli di questi incontri e delle conversazioni avvenute tra le parti coinvolte.

Secondo una recente ricostruzione giornalistica, i ricercatori di Anthropic hanno incontrato alcuni importanti esponenti cristiani per rendere Claude ancora più empatico e sicuro. L'intenzione dell'azienda è quella di dotare il modello di IA di una sensibilità etica capace di affrontare anche i dilemmi più complessi. Non mancano però le perplessità, dal rischio di alimentare nuovi bias alle difficoltà tecniche d'infondere una macchina di una sorta di coscienza morale.🔗 Leggi su Fanpage.it IA e fede: Anthropic interroga i leader cristiani per ClaudeVerso la fine di marzo, la startup Anthropic ha organizzato un vertice di due giorni per confrontarsi con circa 15 leader appartenenti alle... Anthropic, un errore svela il nuovo modello IA che rischia di essere troppo potente. Musk: “Si ribellerà”Un leak causato da un errore umano ha permesso a un gruppo di esperti di analizzare il nuovo modello di intelligenza artificale su cui sta lavorando...