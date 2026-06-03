La Corte di Cassazione ha annullato una multa superiore a 10.000 euro a un bar, stabilendo che i dispositivi di gioco presenti sono leciti. La decisione si basa sull’assenza di violazioni nelle modalità di utilizzo e sulla conformità normativa dei dispositivi. La sanzione era stata applicata per presunta illegalità di apparecchiature di intrattenimento. La sentenza precisa che non ci sono elementi che dimostrino irregolarità o infrazioni legali nei dispositivi impiegati nel locale.

Empoli, 3 giugno 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato una sanzione da oltre 10mila euro irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nei confronti del titolare del “Bar Chalet Pineta di Bartolini Dino” di Empoli, chiarendo che gli apparecchi contestati non rientrano nella disciplina delle slot machine. Come riporta Agipronews, infatti, secondo quanto emerge dalla sentenza, “gli apparecchi da gioco di cui si discute non distribuivano vincite in denaro ”, elemento ritenuto decisivo ai fini della corretta qualificazione giuridica dei dispositivi. La causa e la sanzione di oltre 10.400 euro. La causa, iniziata un po’ di anni fa, trae origine da un controllo di Adm, al termine del quale era stata contestata la presenza di apparecchi ritenuti irregolari e applicata una sanzione amministrativa di oltre 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Annullata maxi multa a un bar, la Cassazione: “Dispositivi da gioco leciti”

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