Nas al lavoro tra Boltiere e Verdellino | sospensione e maxi multa per due macellerie e un bar

Il 21 maggio 2026, i Carabinieri di Zingonia hanno effettuato controlli tra Boltiere e Verdellino. Sono state sospese due attività di macelleria e un bar, che sono state anche sanzionate con multe di grandi dimensioni. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle normative vigenti, portando alla sospensione delle attività e alle sanzioni economiche. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle motivazioni specifiche delle sanzioni o alle irregolarità riscontrate.

Zingonia. Nel pomeriggio di giovedì 21 maggio 2026, i Carabinieri di Zingonia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bergamo (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Brescia e la collaborazione della Polizia Intercomunale di Zingonia, hanno effettuato un servizio straordinario coordinato nei comuni di Boltiere e Verdellino, finalizzato al controllo di attività commerciali e alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, sicurezza e igiene. Nel corso delle attività ispettive, che hanno interessato un bar nel comune di Boltiere e due macellerie nel comune di Verdellino, sono emerse plurime violazioni di natura amministrativa e penale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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