Blitz in zona movida | maxi multa per un noto ristorante chiuso un bar

Durante un intervento nelle ore serali nella zona della movida di un quartiere di Napoli, i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo. Sono state identificate 65 persone, controllati 10 veicoli e sono state emesse 19 sanzioni al codice della strada. Un noto ristorante ha ricevuto una multa di grandi dimensioni, mentre un bar è stato chiuso temporaneamente.

Servizio di alto impatto per i carabinieri nella zona della movida partenopea, nel quartiere Chiaia. Il bilancio conta: 65 persone identificate, 10 veicoli controllati e 19 sanzioni al codice della strada. Due tra bar e ristoranti ispezionati.I militari, insieme al personale dell’Asl e della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Blitz della Guardia costiera, pesce scaduto in cucina: maxi multa a un ristoranteMonte Argentario (Grosseto), 22 gennaio 2026 – Proseguono i controlli da parte dei militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano per... Irregolarità e igiene pessima: chiuso bar del centro, maxi multa per il titolareSospensione disposta dall’autorità sanitaria dopo l’ispezione dei NAS: il titolare potrà riaprire solo dopo aver sanato tutte le irregolarità Un bar... Temi più discussi: Movida e fumo a due passi dal centro: blitz antidroga, nei guai tre studenti; Controlli straordinari a Cassino: scudo della Polizia tra movida e vie principali; Droga e controlli a tappeto: due arresti in poche ore, sequestrati oltre due chili; Lavoro nero e sicurezza nei locali. Elevate sanzioni per 90mila euro. Castellammare, Blitz della Polizia Municipale in un locale della movida: accertate irregolarità e violazioni multipleControlli congiunti nel centro cittadino portano alla luce abusi edilizi, lavoro nero, carenze igienico-sanitarie e attività non autorizzate in un noto locale della movida stabiese ... ilgazzettinovesuviano.com Blitz anti movida agli Ormesini: locali multati, i titolari avevano allargato i plateaticiVENEZIA - Giro di vite sulla movida a Venezia. La polizia locale, negli ultimi mesi, ha messo nel mirino la vita notturna molesta in alcune zone della città, in particolare nell'area della Fondamenta ... ilgazzettino.it I vigili si mascherano per battere truffatori e abusivi. Blitz in centro: scattano denunce e sequestri LA NOTIZIA COMPLETA IN BIO NELLE STORIE E SU ROMATODAY.IT https://www.romatoday.it/~go/i/65494736795629 - facebook.com facebook I vigili si mascherano per battere truffatori e abusivi. Blitz in centro: scattano denunce e sequestri ift.tt/DSRCye9 x.com