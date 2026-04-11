Blitz in zona movida | maxi multa per un noto ristorante chiuso un bar

Da napolitoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento nelle ore serali nella zona della movida di un quartiere di Napoli, i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo. Sono state identificate 65 persone, controllati 10 veicoli e sono state emesse 19 sanzioni al codice della strada. Un noto ristorante ha ricevuto una multa di grandi dimensioni, mentre un bar è stato chiuso temporaneamente.

Servizio di alto impatto per i carabinieri nella zona della movida partenopea, nel quartiere Chiaia. Il bilancio conta: 65 persone identificate, 10 veicoli controllati e 19 sanzioni al codice della strada. Due tra bar e ristoranti ispezionati.I militari, insieme al personale dell’Asl e della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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