Nel 2026-2027 | oltre 14 mila cattedre per supplenze e assegnazioni provvisorie da organico di fatto Dati per regione ordine e grado TABELLE

Nel periodo 2026-2027, sono previste oltre 14.000 cattedre assegnate per supplenze e incarichi temporanei, utilizzando l’organico di fatto. I dati disponibili suddividono le posizioni per regione, ordine e grado di scuola. La quantità complessiva dell’organico di fatto a livello nazionale rimane sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti. Le tabelle allegati forniscono dettagli precisi sul numero di posti disponibili in ciascuna area geografica e per ogni livello di istruzione.

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