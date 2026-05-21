Nel 2026-2027 | oltre 14 mila cattedre per supplenze e assegnazioni provvisorie da organico di fatto Dati per regione ordine e grado TABELLE

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo 2026-2027, sono previste oltre 14.000 cattedre assegnate per supplenze e incarichi temporanei, utilizzando l’organico di fatto. I dati disponibili suddividono le posizioni per regione, ordine e grado di scuola. La quantità complessiva dell’organico di fatto a livello nazionale rimane sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti. Le tabelle allegati forniscono dettagli precisi sul numero di posti disponibili in ciascuna area geografica e per ogni livello di istruzione.

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Resta sostanzialmente invariato il contingente nazionale dell’organico di fatto per l’anno scolastico 2026-2027, il bacino di posti utilizzato ogni anno dagli Uffici scolastici per coprire esigenze aggiuntive legate all’aumento degli alunni, allo sdoppiamento delle classi, alle supplenze annuali e alle assegnazioni provvisorie dei docenti. L'articolo Nel 2026-2027: oltre 14 mila cattedre per supplenze e assegnazioni provvisorie da organico di fatto. Dati per regione, ordine e grado TABELLE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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