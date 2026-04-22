Anno scolastico 2026 2027 | organico di diritto di fatto potenziamento ed motoria posti sostegno LO SPECIALE

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso il 16 aprile 2026 una nota con le istruzioni operative per l’organico scolastico relativo all’anno 20262027. La circolare riguarda la definizione dell’organico di diritto, di fatto, il potenziamento delle attività, l’organico di educazione motoria e i posti di sostegno. Le indicazioni forniscono le modalità di calcolo e assegnazione delle risorse per le scuole in vista del nuovo anno scolastico.