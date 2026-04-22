Anno scolastico 2026 2027 | organico di diritto di fatto potenziamento ed motoria posti sostegno LO SPECIALE
Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso il 16 aprile 2026 una nota con le istruzioni operative per l’organico scolastico relativo all’anno 20262027. La circolare riguarda la definizione dell’organico di diritto, di fatto, il potenziamento delle attività, l’organico di educazione motoria e i posti di sostegno. Le indicazioni forniscono le modalità di calcolo e assegnazione delle risorse per le scuole in vista del nuovo anno scolastico.
La nota pubblicata dal MIM lo scorso 16 aprile 2026 definisce, per l’anno scolastico 20262027, le istruzioni operative per la determinazione dell’organico dell’autonomia del personale docente, dell’organico per l’adeguamento alle situazioni di fatto e dell’organico del personale educativo. L'articolo Anno scolastico 20262027: organico di diritto, di fatto, potenziamento, ed. motoria, posti sostegno LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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