Annalisa a I volti della Repubblica | addio micro shorts ora indossa il tailleur da oltre 7mila euro

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste de I volti della Repubblica, lo show trasmesso su Rai 1 durante la festa del 2 giugno. Chi ha firmato il suo tailleur con la foglia di cristalli?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Annalisa si esibisce con ‘Il Cielo In Una Stanza’ di Gino Paoli a I volti della Repubblica questa sera al Palazzo Quirinale a Roma @NaliOfficial #Annalisa #Ivoltidellarepubblica x.com

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