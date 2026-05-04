Un look che combina un micro tailleur con polo e shorts sportivi crea un abbinamento originale e immediatamente replicabile. Questa combinazione unisce elementi tradizionali e casual, proponendo un outfit che si distingue per il contrasto tra stile formale e sporty. La mescolanza di capi classici e sportivi non rappresenta una novità, ma la loro sovrapposizione permette di ottenere un risultato fresco e versatile.

Indossare nello stesso outfit qualcosa di molto classico e qualcosa di molto sportivo non è una novità. Lo abbiamo visto già con lo stile preppy che si è diffuso negli Anni 50 e 60 come derivazione delle uniformi di studenti e studentesse dei rinomati college del New England e dell’Ivy League. Un ambiente super esclusivo destinato ai rampolli delle benestanti famiglie wasp degli Stati Uniti nordorientali. Ma questo mix conosciuto si può fare anche in modo alternativo. Per esempio unendo micro tailleur e look sporty giocando con nuove sovrapposizioni e proporzioni. Già perché non basta indossare insieme dei pezzi per creare qualcosa di nuovo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stratificando un micro tailleur su polo e shorts sportivi si ottiene un outfit creativo e inedito da copiare subito

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