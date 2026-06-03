Anna Tatangelo | Nel mondo della musica le donne sono costrette a faticare di più Come mamma sono preoccupata per la violenza tra adolescenti Poi elogia Welo

Lei, classe 1987, ha ormai una carriera più che ventennale alle spalle (nel 2001 vince l'Accademia della canzone di Sanremo con il brano L'angelo di Syria, entrando di diritto nel cast della Categoria giovani del Festival di Sanremo 2002). Lui, invece, classe 1999, deve la sua popolarità a. 🔗 Leggi su Today.it

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ANNA TATANGELO... UNA DELLE CANTANTI PREFERITE DI ALESSIA LANZA

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7x30 Anna Tatangelo 1. Good Times (Ghali) 2. Magica Favola (Arisa) 3. Il mio giorno più bello del mondo (Renga) 4. La discoteca italiana (Rovazzi, Berti) 5. Hung Up (Madonna) 6. Cinque giorni (Zarrillo) 7. Vai! (Alfa) #SarabandaCelebrity x.com

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