Notte poetica è il nuovo singolo di Welo e Anna Tatangelo

Milano, 10 mag. (askanews) – In “Notte poetica”, il nuovo singolo di Welo e Anna Tatangelo, disponibile ovunque, le cose accadono senza spiegazioni, soltanto perché devono accadere. E questa non è una notte qualsiasi, è una notte destinata a restare, a ripetersi, a diventare la colonna sonora di un’intera estate. Al fianco di Welo, in questo brano, una delle voci femminili più importanti e riconoscibili del panorama musicale italiano: Anna Tatangelo. Non solo un featuring, ma un punto di svolta emotivo. Il contrasto tra il rap diretto di Welo e la potenza melodica di Anna Tatangelo costruisce infatti un equilibrio sorprendente, in cui due linguaggi diversi si incontrano senza forzarsi, trovando una stessa direzione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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In Notte Poetica di Welo, Anna Tatangelo con la maglia del Lecce.

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