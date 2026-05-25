Dopo la seconda gravidanza e il parto, Anna Tatangelo è tornata a esibirsi, dichiarando che si sente come in una nuova fase della vita, paragonandola a una rinascita.

«È una nuova fase della mia vita, è come una rinascita». Dopo la seconda gravidanza e il parto, Anna Tatangelo torna sulle scene più carica di prima. Artisticamente ha incontrato Welo, due mondi musicali solo apparentemente lontanissimi che si sono incontrati per conquistare l'estate 2026. Atmosfere urban e melodia si intrecciano nel nuovo singolo «Notte poetica» dove le cose accadono senza spiegazioni, soltanto perché devono accadere. E questa non è una notte qualsiasi, è una notte destinata a restare, a ripetersi, a diventare la colonna sonora di un'estate intera. Accanto a Welo una delle voci femminili più riconoscibili del panorama italiano: Anna Tatangelo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'estate di Anna Tatangelo e Welo: "Per noi è come una rinascita"

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Anna Tatangelo e Welo in Notte poetica: È come una rinascita

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