Animalido festeggia dieci anni di attività, offrendo servizi per animali domestici durante le vacanze estive. La struttura permette alle famiglie di portare i propri cani in spiaggia, con possibilità di nuotare e giocare sulla sabbia, senza dover rinunciare alle ferie. Per un decennio, sono stati organizzati tuffi e scodinzolii, garantendo relax sia ai proprietari che ai loro animali. La proposta si rivolge a chi desidera condividere momenti di svago con i propri cani in ambienti dedicati.

di Tiziana Petrelli Dieci anni di estati a quattro zampe, di corse sulla sabbia, bagni in mare e famiglie che non hanno più dovuto scegliere tra le vacanze e il proprio cane. Animalido, la dog beach che si trova all’Arzilla di Fano, ha festeggiato ieri il suo decimo compleanno con una grande festa in spiaggia insieme a clienti storici, amici e tanti ospiti pelosi che in questi anni hanno trasformato questo tratto di litorale in un punto di riferimento per gli amanti degli animali. Una ricorrenza che ha il sapore della soddisfazione per Giovanni Dallago, che in questo progetto ha creduto quando le spiagge attrezzate per cani erano ancora una rarità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Animalido, dieci anni di tuffi e scodinzolii

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