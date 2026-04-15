Dieci volte dieci anni Conversazioni architettoniche sulla Grande Genova a Palazzo Ducale
A Palazzo Ducale si tiene una mostra che ripercorre i cambiamenti della città nel corso di un secolo, attraverso conversazioni tra architetti e esperti. Il percorso espositivo approfondisce le trasformazioni di quartieri, infrastrutture e paesaggi urbani, offrendo una panoramica sullo sviluppo di Genova negli ultimi dieci decenni. L’evento si inserisce in un calendario dedicato alle celebrazioni del centenario di una ricorrenza importante per la storia cittadina.
Raccontare Genova significa attraversarne le trasformazioni, leggere nei suoi quartieri, nelle infrastrutture e nei paesaggi urbani le tracce di un secolo di cambiamenti. È da questa prospettiva che nasce “Dieci volte dieci anni. Conversazioni architettoniche sulla Grande Genova”, il ciclo.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Dieci volte dieci anni. Conversazioni architettoniche sulla Grande Genova, il ciclo di incontri; A Genova un secolo di trasformazioni urbane: al via il ciclo Dieci volte dieci anni; Grande Genova, cento anni di trasformazioni in dieci incontri: a Palazzo Ducale un viaggio dentro la città che cambia -; Flixbus, in tempo di crisi un’alternativa e da Genova raddoppiano le destinazioni.
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**Dal 17 aprile al 27 novembre**, l’Archivio Storico del Palazzo Ducale ospita “Dieci volte dieci anni. Conversazioni architettoniche sulla Grande Genova”, un ciclo di conferenze che invita a ripercorrere un secolo di evoluzione urbana della città di Genova. Pr facebook