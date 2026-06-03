Angie vincitrice del premio Radio di Amici a Città Fiera per incontrare i fan

Domenica 7 giugno alle 16:00 in Piazza Show Rondò a Città Fiera si terrà uno showcase con firma copie di Angie, vincitrice del Premio delle Radio ad Amici. L’evento sarà l’unica tappa in Friuli-Venezia Giulia e vedrà la partecipazione della cantante per incontrare i fan. L’iniziativa prevede un breve spettacolo e la possibilità di ottenere autografi. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

Domenica 7 giugno alle ore 16:00, in Piazza Show Rondò a Città Fiera, Angie — vincitrice del Premio delle Radio ad Amici — sarà protagonista a Città Fiera di uno speciale showcase con firmacopie, unica tappa in Friuli-Venezia Giulia.Angie, nome d’arte di Angelica Paola Ibba, è una cantautrice. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Amici 25 - Angie vince il premio delle radio

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