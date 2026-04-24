Il premio Nobel per la fisica Arthur McDonald ad Amici e nemici su Radio 24

Il premio Nobel per la fisica del 2015 è stato assegnato a un ricercatore canadese, noto per i suoi studi nel campo della fisica delle particelle. Recentemente, il professore ha partecipato a una trasmissione radiofonica, dove ha discusso dello stato attuale della ricerca scientifica e dell’importanza della libertà accademica. Durante l'intervento, ha sottolineato come il supporto alla ricerca sia fondamentale per il progresso scientifico e il ruolo che la libertà di indagine ha in questo processo.

Sabato 25 aprile, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno: Arthur McDonald (Premio Nobel per la Fisica nel 2015), Giancarlo De Cataldo (scrittore, drammaturgo e sceneggiatore, ex magistrato), Francesca Parri (attualmente vicepresidente della sezione Roma e Lazio della Fiap - Federazione Italiana Associazioni Partigiane). Dopo i consueti editoriali di apertura, dalle 8.45 sarà ospite del programma Francesca Parri. Con lei i conduttori parleranno del 25 aprile, giornata in cui si celebra la Festa della Liberazione dal nazifascismo, a partire dal libro Il ricordo è l’unica difesa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il premio Nobel per la fisica Arthur McDonald ad Amici e nemici su Radio 24 Notizie correlate Leggi anche: Radio 24: Belmondo, Carfagna, Carone, Cartabia ospiti ad Amici e nemici Leggi anche: Radio 24: Capizzi, Leonardi, Pregliasco e Verdelli ospiti ad Amici e nemici Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il premio Nobel McDonald celebra Marconi; Giornata Marconi: i 125 anni della comunicazione wireless transatlantica e i 130 anni dal primo brevetto; 125 anni fa la prima comunicazione wireless transatlantica: in emilia-romagna la giornata marconi 2026 - Aise.it. McDonald's festeggia i 40 anni in Italia con una mostra al #Fuorisalone che esplora il rapporto tra infanzia, immaginario visivo e costruzione della memoria contemporanea. Fulcro dell’allestimento è una grande vasca di palline colorate! Chi si tuffa https://ti facebook