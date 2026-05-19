' Fiera di Cento' protagonista la vincitrice di Amici 2024 Sarah Toscano

La 442esima Fiera di Cento ha annunciato una novità per questa edizione: il concerto del ‘One Night Summer Hits’, format musicale di Sanremo con artisti nazionali, si svolgerà in Piazza del Guercino nella serata di sabato 12 settembre 2026. Tra i protagonisti, la vincitrice di Amici 2024 Sarah Toscano. La manifestazione si svolge nel centro storico della città e prevede eventi e iniziative di varia natura. La fiera si terrà dal 7 al 15 settembre, con numerosi espositori e spettacoli.

Una delle prime grandi novità della 442esima ‘Fiera di Cento’ è realtà. Il ‘One Night Summer Hits’, format musicale della città di Sanremo con ospiti nazionali, chiuderà la sua edizione 2026 nel cuore della città, in Piazza del Guercino, nella serata di sabato 12 settembre.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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