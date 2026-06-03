Angela Caloisi e Paolo Crivellin da Uomini e Donne all’arrivo del primo figlio insieme

Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano il loro primo bambino. La coppia ha annunciato la notizia sui social, con Caloisi che ha scritto di non credere ancora alla novità. I due si sono conosciuti nel programma di Canale 5 e ora aspettano un figlio insieme.

“Non ci crediamo ancora”. Con queste parole l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Angela Caloisi ha annunciato sui social una delle notizie più importanti della sua vita: l’arrivo del primo figlio con Paolo Crivellin, conosciuto proprio nel dating show di Canale 5. Con un dolcissimo video condiviso sui social, Caloisi e Crivellin, insieme dal 2019, hanno mostrato l’ecografia del bebè e ripercorso a ritroso i primi momenti della gravidanza. Per la coppia si tratta di un sogno che si realizza a meno di un anno dal matrimonio. Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono infatti diventati marito e moglie il 31 luglio scorso e già allora avevano raccontato il desiderio di costruire una famiglia insieme. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Angela Caloisi e Paolo Crivellin annunciano l'arrivo del loro primo figlio

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