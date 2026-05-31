Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un figlio l’annuncio sui social | Mi viene da piangere

Angela Caloisi e Paolo Crivellin annunciano di aspettare il loro primo figlio con un video sui social. L'ex corteggiatrice e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno condiviso l’evento, che avevano già espresso in passato come desiderio. La notizia ha suscitato emozioni tra i follower, con Caloisi che ha scritto: “Mi viene da piangere”. Non sono stati forniti dettagli sulla data prevista per la nascita o altre informazioni aggiuntive.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin allargano la famiglia. Con un video condiviso sui social, l'ex corteggiatrice e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio: un desiderio che avevano già espresso pubblicamente in passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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