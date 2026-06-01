Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno annunciato su Instagram di aspettare il loro primo figlio. La coppia, nota per aver partecipato a un programma televisivo, ha condiviso un video in cui comunicano la notizia. L’annuncio è stato accompagnato da un messaggio emozionante, con una delle due persone che ha scritto “Piango”. Non sono stati forniti dettagli sulla data prevista per il parto o altre informazioni sulla gravidanza.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano il loro primo figlio. La coppia nata nel programma Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la dolce attesa, pubblicando un video emozionante. Anela Caloisi e Paolo Crivellin presto genitori: il video su Instagram. Dopo le nozze un anno fa, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno svelato al mondo che diventeranno genitori. La coppia ha voluto annunciare l’arrivo del primo figlio con un video postato su Instagram. Nella clip ripercorriamo i momenti più emozionanti vissuti dai due, dal test di gravidanza alla primissima ecografia, sino al momento in cui hanno annunciato la gravidanza ad amici e parenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano il primo figlio. L’annuncio emozionante: “Piango”

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Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un figlio, l'annuncio della coppia di Uomini e Donne

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