Il ministro della Salute ha approvato l’installazione di postazioni fisse del 118 nelle Case di Comunità. La decisione mira a rafforzare la presenza di specialisti sul territorio e ridurre gli accessi ai pronto soccorso. Le strutture saranno dotate di apparecchiature e personale dedicato, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza territoriale. La misura prevede l’integrazione tra servizi di emergenza e assistenza primaria, senza indicare tempi di attuazione o budget specifici.

Postazioni fisse del 118 nelle Case di Comunità, per riempire queste strutture di specialisti e dare risposte sul territorio ai cittadini, che altrimenti troppo spesso finiscono per affollare i pronto soccorso. La proposta lanciata dal presidente della Sis 118 Mario Balzanelli su LaPresse piace al presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici) Filippo Anelli. “Mi sembra un’ottima idea”, dice Anelli a LaSalute. E ora vediamo perché. Completezza nei servizi e risposte agli utenti. “La proposta consente alle Case di Comunità di avere completezza nei servizi, anche là dove i cittadini dovessero avere problemi che riguardano urgenza ed emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anelli (Fnomceo): “Sì alle postazioni del 118 nelle Case di Comunità”

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