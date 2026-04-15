Asl nelle piazze per promuovere l' open day nelle case della comunità

Giovedì 16 aprile 2026, i mezzi mobili delle Asl della Liguria saranno presenti nelle principali piazze della regione per promuovere l'open day delle Case della Comunità. L'iniziativa si svolgerà prima dell'evento programmato per il fine settimana, che si terrà sabato 18 e domenica 19 aprile. Durante l’open day, saranno offerte visite e prestazioni gratuite con accesso libero.

Giovedì 16 aprile 2026 i mezzi mobili di tutte le Asl della Liguria saranno presenti nelle principali piazze della regione per promuovere l'open day delle Case della Comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, durante il quale saranno offerte visite e prestazioni gratuite ad accesso.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Liguria, salute gratis per tutti: open day nelle Case della ComunitàLa Regione Liguria organizza per il 18 e 19 aprile un evento di apertura straordinaria delle Case della Comunità, offrendo prestazioni sanitarie... Attività socio-sanitarie nelle Case di Comunità: l'Asl pubblica avviso per gli Enti del Terzo SettoreL’Asl Salerno, con apposito atto deliberativo, ha indetto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il progetto Agorai approda a Quartucciu; Non scuoterlo, appuntamenti nel weekend della ASL Lanciano Vasto Chieti; Un weekend di visite mediche gratis in tutte le Case della Comunità della Liguria; Sciopero della Sanità privata, si fermano medici e infermieri. Servizi a rischio anche a Roma. Mezzi mobili Asl nelle piazze per promuovere l’open day delle Case della comunitàMezzi mobili Asl nelle piazze per promuovere l’open day delle Case della comunità ... msn.com Sanità: mezzi mobili delle Asl in piazza per promuove le Case della ComunitàIl 18 e 19 aprile in programma gli open day delle Case della Comunità della Liguria con visite gratuite ad accesso diretto ... liguria.bizjournal.it Assunzioni in Sanitaservice Asl BA, Fials: “Niente allarmismi. Facciamo chiarezza”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma di Piero Albenzio, segretario generale Fials Bari e BAT. Alcuni organi di informazione hanno pubblicato notizie che la - facebook.com facebook