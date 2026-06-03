È stata depositata alla procura di Brescia l’informativa congiunta di carabinieri e Guardia di Finanza sulle indagini relative all’archiviazione del 2017 di Andrea Sempio. L’inchiesta coinvolge anche l’ex pm Mario Venditti. Non sono stati forniti dettagli sui risultati delle indagini o eventuali accuse.

È stata depositata alla procura di Brescia l'informativa congiunta dei carabinieri e della Guardia di Finanza sulle indagini condotte nell’ambito dell'inchiesta che vede coinvolto anche l’ex pm Mario Venditti riguardante l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La notizia è stata lanciata dai social Tg1. Secondo quanto si apprende, sull’ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione formulata a suo carico a seguito del ritrovamento del famoso appunto "Venditti GIP archivia per 20, 30". Mentre, stando sempre alle stesse indiscrezioni, sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca nella vicenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio e l'archiviazione del 2017: "L'ex pm Venditti non fu corrotto"

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Garlasco, Tg1: «L'ex pm Venditti non fu corrotto dai Sempio»

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