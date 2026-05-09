Garlasco l’intercettazione del padre di Sempio | Il pm Venditti mi disse finirà presto I sospetti sull’indagine sul figlio Andrea archiviata nel 2017

Un’intercettazione ambientale coinvolge Giuseppe Sempio, padre di Andrea, accusato di omicidio. In questa registrazione, l’uomo riferisce di aver parlato con il pubblico ministero Venditti, che gli avrebbe detto che l’indagine sul figlio si sarebbe conclusa presto. L’indagine sul caso, avviata in passato, è stata archiviata nel 2017. La registrazione e i dettagli sono stati analizzati nell’ambito delle verifiche giuridiche in corso.

C’è un’intercettazione ambientale di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, accusato di omicidio volontario aggravato nei confronti di Chiara Poggi, che rivela un retroscena sui suoi contatti con l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, oggi indagato in due filoni d’inchiesta – uno appunto su Garlasco e l’altro sul cosiddetto «sistema Pavia». L’audio, contenuto in nell’informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e risalente al 17 marzo 2025, immortala Sempio senior in macchina mentre parla con una cronista. Mancano circa due mesi all’esplosione dell’inchiesta bresciana per corruzione in atti giudiziari a carico di Venditti e del padre di Andrea, incentrata sulla gestione delle indagini del 2016-2017 sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Open.online

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