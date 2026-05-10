A Taranto si è svolto un progetto che ha coinvolto studenti provenienti da Spagna, Grecia e Turchia, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i paesi del Mediterraneo. Durante l’evento, i giovani hanno partecipato a attività pratiche presso la Lega Navale, sotto la guida di istruttori specializzati. L’iniziativa fa parte del programma Erasmus Mare Nostrum, nato per promuovere la cooperazione tra le nazioni della regione.

? Punti chiave Come hanno unito Spagna, Grecia e Turchia attraverso il mare?. Chi ha guidato gli studenti nelle attività pratiche presso la Lega Navale?. Quali attività nautiche hanno favorito lo scambio tra queste quattro nazioni?. Come può questo modello di diplomazia culturale trasformare i futuri scambi?.? In Breve Partecipazione di 31 studenti e 10 docenti da Italia, Spagna, Grecia e Turchia.. Attività pratiche e teoriche condotte presso la sede Lega Navale di Taranto.. Intervento di Flavio Musolino presidente della sezione ionica della Lega Navale.. Collaborazione formativa tra il progetto Erasmus e il liceo Aristosseno.. Lo scorso giovedì 7 maggio 2026, la sede della Lega Navale Italiana a Taranto ha ospitato un importante incontro internazionale per il progetto Erasmus denominato Mare Nostrum.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erasmus Mare Nostrum: giovani del Mediterraneo uniti a Taranto

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