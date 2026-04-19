Roggi in volata fa suo il Giro della Valdigreve

Greve in Chianti, il 19 aprile 2026 – Durante il Giro della Valdigreve, Tommaso Roggi ha vinto l’ultima tappa con uno sprint finale. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la sua posizione di testa. La gara ha visto la partecipazione di numerosi corridori, con Roggi che ha superato gli avversari negli ultimi metri. La vittoria è stata ufficializzata dalla giuria al termine della frazione.

Greve in Chianti (Firenze), 19 aprile 2026 – Sprint irresistibile di Tommaso Roggi con arrivo a ranghi compatti sul viale Giovanni da Verrazzano a Greve in Chianti nel 23° Giro della Valdigreve, al termine di una corsa con qualche apprensione per una caduta che ha costretto la direzione di gara e la giuria a neutralizzare la corsa per circa mezzora. Le ambulanze in servizio alla gara hanno dovuto accompagnare gli atleti in ospedale per accertamenti e quindi sospensione della corsa e quando la stessa é ripresa, la decisione di accorciare di una decina di chilometri la gara. Il finale sul circuito del Pontaccio è stato vibrante e combattuto fino all’epilogo con lo sprint potente di Roggi della CPS Professional Team alla sua prima vittoria nella categoria juniores.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Roggi in volata fa suo il Giro della Valdigreve Notizie correlate BIKE TODAY | Matteo Malucelli e il suo 2026… Battuto Milan in volata, ora il Giro d’Italia?Nuovo episodio di Bike Today con protagonista il velocista della XDS Astana, Matteo Malucelli Il corridore italiano è partito fortissimo nel 2026:... Ciclismo, Chantal Pegolo batte in volata le avversarie e vince il Giro della CastellaniaSegnali decisamente incoraggianti per la 19enne Chantal Pegolo, che a Pettenasco (Novara) firma il primo successo stagionale dopo essersi imposta in...