Una donna di novant’anni, ma con il corpo di una trentunenne, ha raccontato di aver perso 45 chili in otto mesi e di aver scoperto di avere una malattia rara. Ha descritto il dolore cronico che prova ogni giorno e ha spiegato come, dopo anni di esami, la diagnosi sia finalmente arrivata. La sua storia evidenzia le difficoltà di riconoscere e diagnosticare condizioni complesse e rare.

Dolore cronico, malattie rare e diagnosi che arrivano dopo anni: è il percorso che spesso accompagna condizioni complesse, difficili da riconoscere nelle fasi iniziali. Nel caso di Shayla Talei, 31 anni, di Oklahoma City, tutto è iniziato con sintomi progressivi che nel tempo hanno compromesso anche la capacità di alimentarsi e bere. “Bere acqua per me è come ingerire vetri”, ha raccontato, descrivendo la sua condizione attuale. I primi segnali risalgono all’adolescenza, quando a 17 anni le viene diagnosticata la CRPS (Sindrome Dolorosa Regionale Complessa), una patologia neurologica rara che altera la percezione del dolore. “Avevo sensazioni di intorpidimento, come se tutto andasse a fuoco, come se fosse gelido”, ha spiegato al People.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bere acqua per me è come ingerire vetri. Ho perso 45 chili in 8 mesi, poi ho scoperto di avere una malattia rara. Sono una novantenne nel corpo di una trentunenne”: la storia di Shayla Talei

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“Mangiavo 15 barrette di cioccolato al giorno, ero come una alcolista. Volevo zittire il piccolo mostro nella mia testa. Così ho perso 45 chili”: la storia di Danielle TannerPer anni ha avuto un rapporto compulsivo con il cibo, in particolare con il cioccolato, arrivando a consumare fino a 15 barrette al giorno.