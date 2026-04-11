Una cantante ha dichiarato di non temere l’invecchiare, ma di provare paura per il momento in cui arriverà la fine. Ha espresso il desiderio di assistere alla crescita dei nipoti e di invecchiare i propri figli, riconoscendo comunque che esiste una data di scadenza. Un’altra persona ha commentato che il concetto di terza età non si applica più come in passato, affermando che le persone anziane di prima non sono più le stesse di oggi.

“Secondo me l’idea della terza età è smontata da mo’. Non è una cosa di oggi. Le persone grandi di una volta non ci sono più. Oggi una persona si tiene in forma, mangia bene, fa sport, magari è in pensione ma aiuta ancora i figli, fa la nonna o il nonno, continua ad avere amicizie, continua a uscire”: così Fiordaliso racconta a Leggo, in una lunga intervista, la commedia teatrale della quale è protagonista assieme a Daniela Poggi e Debora Caprioglio, “ Le ragazze son tornate “. Che no, non smonta il cliché della terza età, perché è già smontato: “Questa commedia conferma proprio il mood di oggi. Noi siamo tre ragazze che si rincontrano dopo un grande litigio: lavoravamo insieme, poi una figlia di una nostra manager ci fa riunire a tradimento su un’isola”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia non è paura di invecchiare in sé, di dolori, di malattie. Voglio vedere crescere i miei nipoti e invecchiare i miei figli ma so che c’è una data di scadenza e mi fa paura”: così Fiordaliso

Schwazer: "Qualcuno mi fermò anni fa, ma non mi ha tolto la voglia di marciare. Spero che i miei figli..."La testa avanti, il passo lungo, lo sguardo che non smette di cercare il traguardo.

“Invecchiare non fa paura” di Marco Trabucchi al Museo DiocesanoVenerdì 6 febbraio, ore 17,30 al Museo Diocesano sarà presentato il volume “Invecchiare non fa paura” di Marco Trabucchi, Edizioni San Paolo.

Argomenti più discussi: Voglio vivere senza paura. La fuga di Azat, perseguitato in Turkmenistan perché gay; Sarah Toscano, è uscito il singolo Atlantide; Blanco canta il buio, ma spera nella luce; Tredici Pietro: Ho avuto 4 anni difficili. Molti vedevano in me solo il figlio di Gianni Morandi. Lui è la mia più grande paura.

La mia paura è quella, tra qualche anno, di non riconoscermi. La chirurgia estetica? Sto bene così, ma non la escludo: lo rivela Anna ValleAnna Valle è in scena al Teatro Manzoni di Milano fino al 21 dicembre con la piece Scandalo, una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo. L’attrice interpreta Laura che ha cinquant’anni ed è una ... ilfattoquotidiano.it

“Voglio un Paese europeista”. In #Ungheria #Magyar insegue il trionfo nonostante le accuse della ex x.com

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