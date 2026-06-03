andrea cavicchi nuovo presidente di next technology tecnotessile

Andrea Cavicchi è stato nominato presidente di Next Technology Tecnotessile, società di ricerca con sede a Prato. La società opera nel settore tecnologico a livello europeo e si occupa di sviluppo tecnologico. La nomina è stata annunciata il 3 giugno 2026.

Prato, 3 giugno 2026 - Andrea Cavicchi è il nuovo presidente di Next Technology Tecnotessile, la società nazionale di ricerca con sede a Prato specializzata nello sviluppo tecnologico e attiva su scala europea. La nomina è stata decisa dall'assemblea della società nell'ambito del nuovo assetto societario che vede Confindustria Toscana Nord rafforzare la propria presenza attraverso la partecipata Saperi, salita al 51% delle quote dopo aver rilevato il 40% precedentemente detenuto dal ministero dell'Università e della ricerca. Succede a Massimo Biancalani. Il restante 49% resta in mano a soggetti privati dei comparti tessile, meccanotessile, abbigliamento, logistica e chimico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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