VIDEO Aeroporto internazionale San Francesco Andrea Ragnetti nuovo presidente del cda di Sase

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stato annunciato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, la società che gestisce l’aeroporto internazionale San Francesco di Assisi. Si tratta di un manager di nome Andrea Ragnetti, che ha assunto ufficialmente il ruolo. La presentazione è avvenuta in un evento presso l’aeroporto, e il suo incarico è ora ufficiale. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo alle sue precedenti esperienze o ai programmi futuri di gestione.

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Presentato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, società che gestisce l'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi: il manager Andrea Ragnetti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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