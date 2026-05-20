VIDEO Aeroporto internazionale San Francesco Andrea Ragnetti nuovo presidente del cda di Sase
Oggi è stato annunciato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, la società che gestisce l’aeroporto internazionale San Francesco di Assisi. Si tratta di un manager di nome Andrea Ragnetti, che ha assunto ufficialmente il ruolo. La presentazione è avvenuta in un evento presso l’aeroporto, e il suo incarico è ora ufficiale. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo alle sue precedenti esperienze o ai programmi futuri di gestione.
Presentato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, società che gestisce l'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi: il manager Andrea Ragnetti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Vendita Villa unifamiliare a Perugia S. Andrea D'Agliano
Sullo stesso argomento
L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’AssisiIn occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – intitolato al Santo – rende...
Leggi anche: Amco, nominato Il nuovo Cda: Domenico Iannotta presidente e Andrea Munari ad
Sicilia tabloid. . L'ARRIVO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA DAVANTI AL CASTELLO, la CONSEGNA delle CHIAVI della città di Milazzo da parte del Sindaco Pippo Midili e conseguente BENEDIZIONE con la SACRA RELIQUIA del Santo. #MILAZZO (VIDEO - Facebook facebook
VIDEO Aeroporto internazionale San Francesco, Andrea Ragnetti nuovo presidente del cda di SasePresentato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, società che gestisce l'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi: il manager Andrea Ragnetti. perugiatoday.it
Aeroporto San Francesco, voli regolariTutti i voli saranno effettuati regolarmente. Lo conferma Sase spa, la società che gestisce l'aeroporto San Francesco. Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa nazionale e alle informazioni ... rainews.it