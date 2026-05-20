VIDEO Aeroporto internazionale San Francesco Andrea Ragnetti nuovo presidente del cda di Sase

Oggi è stato annunciato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, la società che gestisce l’aeroporto internazionale San Francesco di Assisi. Si tratta di un manager di nome Andrea Ragnetti, che ha assunto ufficialmente il ruolo. La presentazione è avvenuta in un evento presso l’aeroporto, e il suo incarico è ora ufficiale. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo alle sue precedenti esperienze o ai programmi futuri di gestione.

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