sodalizio di san martino andrea bellucci nuovo presidente

Il professor Andrea Bellucci è stato eletto nuovo presidente della fondazione Sodali­zio di San Martino durante l’assemblea generale dei Confratelli. La nomina è avvenuta in occasione del rinnovo degli organi di governo dell’ente. Nessuna altra modifica è stata comunicata riguardo alla struttura dell’organizzazione o agli altri incarichi. La seduta si è svolta regolarmente e senza incidenti.

Il professor Andrea Bellucci è il nuovo presidente della fondazione sodalizio di San Martino. Il rinnovo degli organi di governo è avvenuto nel corso dell’assemblea generale dei Confratelli. Per il sodalizione la scelta del professor Bellucci, accademico, come nuovo presidente segna l’apertura di una fase che guarda al futuro senza interrompere il filo con una tradizione antica. "È proprio in questa combinazione, radici solide e sguardo lungo - viene sottolineato -, che si misura oggi il valore del Sodalizio per Perugia: non una semplice eredità da custodire, ma una presenza viva, capace di continuare a parlare alla città e ai suoi bisogni".... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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