Andava in giro con crack cocaina ed eroina | arrestato pusher a Baronissi
Un uomo è stato arrestato a Baronissi dai carabinieri per aver trasportato crack, cocaina ed eroina. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. L’arresto è stato eseguito dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino. La droga sequestrata è stata sottoposta a sequestro, e l’uomo è stato portato in carcere.
Un uomo, D.A le sue iniziali, è stato arrestato a Baronissi dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, è stato trovato in possesso di varia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Eroina, Crack, Cocaina: Come ho affrontato la mia dipendenza
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E pure tenuto sotto sequestro da gente che se ne andava in giro allegramente con la pistola ai concerti, se ricordo bene. x.com
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