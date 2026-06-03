Andava in giro con crack cocaina ed eroina | arrestato pusher a Baronissi

Un uomo è stato arrestato a Baronissi dai carabinieri per aver trasportato crack, cocaina ed eroina. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. L’arresto è stato eseguito dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino. La droga sequestrata è stata sottoposta a sequestro, e l’uomo è stato portato in carcere.

Un uomo, D.A le sue iniziali, è stato arrestato a Baronissi dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, è stato trovato in possesso di varia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eroina, Crack, Cocaina: Come ho affrontato la mia dipendenza

Notizie e thread social correlati

Pagani, arrestato pusher con crack e cocaina: sequestrati droga e contantiI Carabinieri hanno arrestato a Pagani un uomo trovato in possesso di crack e cocaina.

Pendolari dello spaccio in monopattino: sequestrati crack, cocaina ed eroinaNelle ultime settimane, nel centro di Bologna, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione che ha portato al sequestro di diverse sostanze...

Temi più discussi: Una morte Eroica, la recensione; EDITORIALE / Il Giro che è stato, il Giro che verrà; Finalmente una risposta dallo Stato. Mio figlio cosa c'entrava con la mafia?: parla la mamma di Francesco Diviesti; Auto sospetta a Cruillas, quarantenne arrestato con un panetto di hashish.

E pure tenuto sotto sequestro da gente che se ne andava in giro allegramente con la pistola ai concerti, se ricordo bene. x.com

Andava in giro con quattro coltelli lunghi anche 57 centimetri: denunciato a 24 anniSuzzara (Mantova), 31 marzo 2026 – Andavano in giro con coltelli dalle lame lunghe anche 57 centimetri. Un 24enne di Suzzara e un 40enne residente a San Benedetto Po sono stati denunciati dai ... ilgiorno.it

Perseguitava la ex e andava in giro con una bomba a mano. ArrestatoLo hanno arrestato perché non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e per detenzioni di armi da guerra. Protagonista della vicenda un trentanovenne di Cermenate, in ... blitzquotidiano.it