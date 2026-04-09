Pendolari dello spaccio in monopattino | sequestrati crack cocaina ed eroina

Nelle ultime settimane, nel centro di Bologna, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione che ha portato al sequestro di diverse sostanze stupefacenti, tra cui crack, cocaina ed eroina. Durante l’intervento, sono stati fermati alcuni individui che si spostavano con monopattini, ritenuti utilizzati per il trasporto e la consegna delle droghe. L’attività si inserisce in un’azione volta a contrastare lo spaccio e il degrado nella zona.

Bologna, 9 aprile 2026 – Operazione mirata della Polizia di Stato nel centro di Bologna, dove nelle ultime settimane si era intensificato l’allarme per episodi di spaccio e degrado urbano. In via Amendola gli agenti della squadra mobile hanno arrestato cinque pusher colti in flagranza di reato, ritenuti figure centrali nella gestione del traffico di stupefacenti nella zona. I controlli. L’intervento arriva al termine di un mese di controlli rafforzati, avviati in risposta alle numerose segnalazioni dei residenti, che lamentavano una presenza costante di spacciatori e un conseguente clima di insicurezza. Nel mirino degli investigatori, in particolare, un gruppo di persone dedite allo spaccio in strada, capaci di muoversi con rapidità e organizzazione per eludere i controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pendolari dello spaccio in monopattino: sequestrati crack, cocaina ed eroina Roma: controlli in zona nord della citta’, arrestata 31enne per spaccio cocaina, crack ed eroinaI Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno recentemente realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di... San Giovanni Incarico, arrestato 20enne per spaccio, sequestrati crack, cocaina e 2.500 euroUn nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato messo a segno nel frusinate. Si parla di: Più sicurezza per la gente di Fino. Primo giorno dell’esercito in stazione. Pendolari dello spaccio in monopattino: sequestrati crack, cocaina ed eroinaControlli della polizia rafforzati nel cuore di Bologna. Cinque arresti in via Amendola: quattro nigeriani e un marocchino ... ilrestodelcarlino.it Il pendolare del fumo a Tor Bella Monaca: così il pusher riforniva i clienti fuori sedeScambi rapidi, nascondigli di fortuna dove occultare la droga e pusher in trasferta. Questa la fotografia scattata a Tor Bella Monaca, in particolare nella centrale dello spaccio di via ... romatoday.it