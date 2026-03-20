Un film su Netflix riprende le avventure di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, sei anni dopo la fine della serie. Il sequel intitolato

A sei anni dalla conclusione della famosa serie, Cillian Murphy torna nei panni di Tommy Shelby in Peaky Blinders: The Immortal Man, film sequel su Netflix che lo mette davanti a una sfida ancora più grande. Un epilogo, forse definitivo, sempre scritto da Steven Knight Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Su Netflix la guerra di successione di quattro fratelli “House of Guinness”: dal creatore di “Peaky Blinders” Peaky Blinders: The Immortal Man, trama e cast del film su Netflix. Birmingham, 1940. Ritiratosi ormai da anni, ma sempre perseguitato dai fantasmi dei cari defunti, Tommy Shelby (Murphy) è costretto a tornare in azione dall’esilio volontario per fare i conti con sé stesso e le questioni lasciate in sospeso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con un taglio ancora più dolente delle serie, il film Netflix segna l'epilogo (definitivo?) delle avventure di Tommy Shelby e della sua banda

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