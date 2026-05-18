Ella Enchanted | il film con Anne Hathaway diventerà una serie tv

Disney+ ha annunciato lo sviluppo del progetto per il piccolo schermo che verrà prodotto dall'attrice premio Oscar Anne Hathaway. Ella Enchanted, il film con star Anne Hathaway, diventerà una serie tv targata Disney+. Lo sviluppo del progetto è ufficialmente in corso: lo studio ha confermato che il lungometraggio prodotto da Miramax nel 2004 è stato considerato perfetto per un potenziale adattamento per il piccolo schermo. Cosa raccontava il film Ella Enchanted Anne Hathaway, che era protagonista del lungometraggio, sarà coinvolta come produttrice esecutiva dello show, scritto da Ilana Walpert. Beth Schwartz (Dead Boy Detectives, di cui potete leggere la nostra recensione) sarà invece showrunner della potenziale serie tratta da Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Ella enchanted (Anne Hathaway) Freeze Market Scene Full Movies (2004) HD

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