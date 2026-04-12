Ancora un' aggressione in carcere | feriti sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziaria

Nelle ultime settimane si sono verificati nuovi episodi di violenza all’interno di un carcere locale, con un sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziaria rimasti feriti. Poco prima, un rappresentante sindacale aveva segnalato un’altra aggressione a un agente della stessa istituzione nella casa circondariale di Pisa. Questi eventi si inseriscono in un quadro di tensione e di episodi di violenza che coinvolgono il personale penitenziario.

Appena qualche settimana fa la segreteria provinciale dell’Alsippe, Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria diretta da Enrica Vento, denunciava l’ennesima aggressione a un agente della Polizia penitenziaria nella Casa circondariale Don Bosco di Pisa. Anche allora protagonista dell’aggressione un.🔗 Leggi su Pisatoday.it Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano, condannati 9 agenti della polizia penitenziariaLa pena più alta ad un'ispettrice: in sette avrebbero picchiato nel suo ufficio un detenuto marocchino fino a rompergli due costole La corte... Violenze nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, 7 agenti della polizia penitenziaria condannati per torturaCondannati per tortura sette agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Etg - Guerriglia al Bassone, feriti due agenti della polizia penitenziaria