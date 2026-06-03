Un'operazione al cervello è stata condotta con l'uso di intelligenza artificiale che ha fornito supporto ai chirurghi durante la procedura. L'IA ha aiutato a prevenire danni alla memoria, guidando le decisioni durante l'intervento. La paziente ha eseguito test mnemonici specifici mentre era sotto anestesia locale, permettendo ai medici di monitorare le funzioni cognitive in tempo reale. La procedura si è svolta con l'assistenza di strumenti tecnologici avanzati e test di verifica delle capacità mnemoniche.

Come ha fatto l'intelligenza artificiale a prevenire danni alla memoria?. Quali test mnemonici ha dovuto superare la ragazza durante l'operazione?. Chi ha garantito il supporto psicologico e culturale alla paziente?. Perché i chirurghi hanno scelto di non usare l'anestesia totale?.? In Breve Neurochirurghi Stefano Vecchioni e Roberta Benigni hanno rimosso la massa tumorale benigna.. Anestesista Edoardo Barboni ha gestito la parte farmacologica tramite anestesia locale.. Neuropsicologa Silvia Bonifazi e mediatrice Michela Fiorani hanno supportato la paziente spagnola.. Software dell'Università di Macerata ha tradotto istantaneamente test mnemonici e sequenze numeriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, operata al cervello da sveglia: l’IA guida i chirurghi

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