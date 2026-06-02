Il 2 giugno 2026, una giovane donna di 19 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello mentre era sveglia. Durante l’operazione, è stata utilizzata un’intelligenza artificiale come traduttore simultaneo per facilitare la comunicazione tra il team medico e la paziente. Lo scopo era migliorare la precisione dell’intervento, senza che l’IA sostituisse i medici ma li supportasse nel processo.

Ancona, 2 giugno 2026 – Operata da sveglia con la traduzione dell’intelligenza artificiale per abbattere le barriere linguistiche ed entrare sempre più concretamente nelle sale operatorie, non per sostituire i medici ma per affiancarli e potenziarne le capacità. È quanto accaduto all’ospedale di Torrette, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, dove una giovane paziente di 19 anni è stata sottoposta con successo a un delicato intervento neurochirurgico con tecnica “Awake”, da sveglia appunta, reso possibile anche grazie a un innovativo sistema di traduzione simultanea basato sull’IA. L’operazione per asportare una massa tumorale benigna al cervello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A 19 anni operata da sveglia al cervello, l’Intelligenza artificiale fa da traduttore simultaneo

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Operare un cervello con il paziente sveglio, l'Awake Surgery con Christian Brogna e Giada Giorgi

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