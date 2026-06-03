Ancona il Del Conero celebra il calcio con Mancini e Marco Osio
A Ancona, il Del Conero ha ospitato ex calciatori come Mancini e Marco Osio. La serata ha visto un incontro tra giornalisti e vigili del fuoco, che si sono sfidati in una partita sul campo. L’evento ha celebrato il calcio con protagonisti di rilievo e ha coinvolto pubblico e partecipanti in attività sportive e di intrattenimento. La presenza di ospiti speciali ha arricchito l’appuntamento, che ha concluso con la domanda su chi sarà l’ultimo a unirsi alla serata.
Chi è l'ultimo ospite speciale che completerà la serata?. Come si sfideranno giornalisti e vigili del fuoco sul campo?. Quale premio speciale verrà consegnato alle ore 20?. Chi sono gli atleti che daranno inizio alla manifestazione?.? In Breve Torneo calcio a 8 dalle 17 con Allenatori AIAC, Giornalisti e Vigili del Fuoco.. Partita calcio paralimpico tra Team Frolla e Antrophos alle ore 16.. Consegna Premio Claudio Innocentin alle ore 20 per i tecnici AIAC Marche.. Presenza di stand gastronomici per trasformare lo stadio Del Conero in festa sociale.. Il calcio torna al Del Conero con il torneo dell’AIAC Marche. Il 2 giugno lo stadio Del Conero ospiterà la manifestazione Derby – La festa del calcio anconitano, un evento che vedrà l’impegno del Gruppo AIAC Marche nel tradizionale torneo di calcio a 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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