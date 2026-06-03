ancona il del conero celebra il calcio con mancini e marco osio

Notizia in breve

A Ancona, il Del Conero ha ospitato ex calciatori come Mancini e Marco Osio. La serata ha visto un incontro tra giornalisti e vigili del fuoco, che si sono sfidati in una partita sul campo. L’evento ha celebrato il calcio con protagonisti di rilievo e ha coinvolto pubblico e partecipanti in attività sportive e di intrattenimento. La presenza di ospiti speciali ha arricchito l’appuntamento, che ha concluso con la domanda su chi sarà l’ultimo a unirsi alla serata.