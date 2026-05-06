Ancona e Mare 2026 un nuovo incontro dedicato alla costa alta del Conero

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 10, l’aula magna dell’Istituto Volterra-Elia, situato in lungomare Vanvitelli 76 ad Ancona, ospiterà l’evento “Ancona e Mare 2026”. L’incontro mira a esplorare il rapporto tra la città, il mare e il Monte Conero, coinvolgendo studenti e professionisti del settore. La partecipazione è aperta e si svolge in un contesto dedicato alla costa alta del Conero.

ANCONA - Un nuovo appuntamento per approfondire il rapporto tra Ancona, il mare e il Monte Conero. Venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 10, l’aula magna dell’Istituto Volterra-Elia, Nautico Aeronautico e Logistica, in lungomare Vanvitelli 76 ad Ancona, ospiterà l’incontro “Ancona e Mare 2026”.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate “Ancona e Mare 2026”: incontro su Capitale della Cultura con Marta ParaventiANCONA- “Capitale della cultura: Questo, adesso – verso il 2028” è il titolo del prossimo appuntamento della rassegna “Ancona e Mare 2026”, in... Unicredit, il 7 maggio a Porto Rotondo un incontro dedicato all’economia del mareSi svolgerà il 7 maggio 2026 allo Yacht Club di Porto Rotondo, con inizio alle ore 18,30, l’incontro Navigare il futuro, organizzato da Unicredit con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ancona e Mare 2026, un nuovo incontro dedicato alla costa alta del Conero; Fiera di San Ciriaco 2026, Ancona celebra il suo Patrono da mare a mare; Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Le spiagge del Conero, gioiello prezioso: The Guardian incorona il mare di Sirolo e Numana. Fiera di San Ciriaco, la carica dei 100mila ad Ancona. Bancarelle da mare a mare? PromosseQuattro giorni di sole, tanta gente e giudizio positivo per le novità. Luci e ombre sulla disposizione. Il sindaco intanto pensa di portare la fiera del prossimo anno fino al quartiere del Piano ... rainews.it Ancona aspetta la Fiera di San Ciriaco 2026: quattro giorni «da mare a mare»Dal 30 aprile al 4 maggio, oltre 450 espositori lungo un percorso che abbraccia il centro storico e arriva a toccare il quartiere Archi ... centropagina.it Ancona - Operazione Grandsons 2, Dda chiede processo per i 29 imputati del clan dello "zio" Vincenzo Marino https://veratv.it/articoli/id-81711/operazione-grandsons-2-dda-chiede-processo-per-i-29-imputati-del-clan-dello-zio-vincenzo-marino - facebook.com facebook Alla discoteca Lanterna Azzurra, in provincia di Ancona, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma shorturl.at/eOFe5 x.com