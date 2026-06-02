Derby la festa del Calcio Anconitano | giornata dedicata all' AIAC con Roberto Mancini e Marco Osio
Nel pomeriggio si è svolto il torneo di calcio a 8 organizzato dal Gruppo AIAC Marche, con la partecipazione di Roberto Mancini e Marco Osio. La manifestazione, dedicata alla festa del Calcio Anconitano, ha visto numerosi partecipanti e alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. La giornata ha incluso incontri tra le squadre e momenti di confronto tra gli ospiti e i partecipanti. L'evento si è svolto in un clima di festa e collaborazione.
Anche quest’anno il Gruppo AIAC Marche ha organizzato il tradizionale torneo di calcio a 8, che per questa edizione presenta diverse novità rispetto al passato. L’evento è stato infatti inserito dal Comune di Ancona all’interno della manifestazione "Derby – La festa del calcio anconitano" e si. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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