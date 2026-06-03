Ancona è a Magazzino Muse | l’esplosione di colori nei quadri di Mario Brilli
Un’esposizione di quadri di Mario Brilli si inaugura sabato 6 giugno a Magazzino Muse, in via degli Aranci 1F, ad Ancona. L’apertura ufficiale, con vernissage alle 18, presenta un’installazione caratterizzata da colori vivaci e opere di pittura. La mostra resterà aperta al pubblico per un certo periodo, senza indicazioni specifiche sulla durata. L’evento si svolge nel centro della città, presso uno spazio dedicato all’arte contemporanea.
ANCONA - «Ancona è», un’esplosione di colori nei quadri di Mario Brilli. Il pittore anconetano sarà a Magazzino Muse di Ancona, in Via degli Aranci 1F, da sabato 6 giugno (il vernissage è previsto alle ore 18.30) per inaugurare la mostra dal titolo «Ancona è», visitabile fino al 4 luglio. Brilli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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