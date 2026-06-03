Ancona è a Magazzino Muse | l’esplosione di colori nei quadri di Mario Brilli

ANCONA - «Ancona è», un’esplosione di colori nei quadri di Mario Brilli. Il pittore anconetano sarà a Magazzino Muse di Ancona, in Via degli Aranci 1F, da sabato 6 giugno (il vernissage è previsto alle ore 18.30) per inaugurare la mostra dal titolo «Ancona è», visitabile fino al 4 luglio. Brilli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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