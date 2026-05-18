Fascisti e antifascisti | una riconciliazione è possibile? Diego Fusaro e Ferdinando Bergamaschi a Magazzino Muse

ANCONA – «Fascisti e antifascisti», è davvero possibile una riconciliazione? Ne parleranno Diego Fusaro e Ferdinando Bergamaschi, che tornano a Magazzino Muse di Ancona per la presentazione del libro «Fascisti e antifascisti – Tentativi di conciliazione», scritto dallo stesso Bergamaschi, con la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Il fascismo degli antifascisti - Pier Paolo Pasolini

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