Fascisti e antifascisti | una riconciliazione è possibile? Diego Fusaro e Ferdinando Bergamaschi a Magazzino Muse

Da anconatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA – «Fascisti e antifascisti», è davvero possibile una riconciliazione? Ne parleranno Diego Fusaro e Ferdinando Bergamaschi, che tornano a Magazzino Muse di Ancona per la presentazione del libro «Fascisti e antifascisti – Tentativi di conciliazione», scritto dallo stesso Bergamaschi, con la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Il fascismo degli antifascisti - Pier Paolo Pasolini

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