Anci Sicilia lancia il Manifesto della Restanza | piano per fermare l' emigrazione dei giovani

Da palermotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anci Sicilia ha presentato il Manifesto della Restanza, un'iniziativa mirata a contrastare l'emigrazione giovanile attraverso un piano che coinvolge diverse forze produttive, sociali, economiche e del settore della ricerca. Il documento rappresenta il primo passo di un'alleanza volta a sviluppare proposte concrete per convincere i giovani a rimanere nell’isola. L’obiettivo è creare iniziative che favoriscano la permanenza e lo sviluppo dei giovani sul territorio.

Primo passo concreto del Manifesto per la Restanza, un’alleanza tra forze produttive, sociali, economiche e del mondo della ricerca, con l’obiettivo di costruire proposte concrete per fermare l’emigrazione dei giovani e farli restare nell’Isola. L’Anci Sicilia, guidata dal presidente Paolo Amenta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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