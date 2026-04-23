Anci Sicilia lancia il Manifesto della Restanza | piano per fermare l' emigrazione dei giovani

Anci Sicilia ha presentato il Manifesto della Restanza, un'iniziativa mirata a contrastare l'emigrazione giovanile attraverso un piano che coinvolge diverse forze produttive, sociali, economiche e del settore della ricerca. Il documento rappresenta il primo passo di un'alleanza volta a sviluppare proposte concrete per convincere i giovani a rimanere nell’isola. L’obiettivo è creare iniziative che favoriscano la permanenza e lo sviluppo dei giovani sul territorio.

Primo passo concreto del Manifesto per la Restanza, un’alleanza tra forze produttive, sociali, economiche e del mondo della ricerca, con l’obiettivo di costruire proposte concrete per fermare l’emigrazione dei giovani e farli restare nell’Isola. L’Anci Sicilia, guidata dal presidente Paolo Amenta.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Anci Sicilia, nasce l’"Alleanza per restare": un patto per fermare l’emigrazione giovanileNasce l’“Alleanza per restare” tra Anci Sicilia, l’associazione dei Comuni siciliani, la società civile, il mondo imprenditoriale e le associazioni,... Piccoli Comuni: Anci lancia l’allarme, serve un piano nazionalePiccoli Comuni, una Nuova Partenza: L'Anci Campania Chiede un Coordinamento Nazionale Roma, 20 febbraio 2026 – Si apre una fase cruciale per i... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Anci Sicilia lancia petizione per modifica riparto fondi ai Comuni; Ogni anno 200 milioni sottratti ai Comuni della Sicilia, la battaglia dell'Anci: via alla petizione online; Risorse ai Comuni, ANCI Sicilia lancia una petizione: Restituire 200 milioni all’Isola; Fondo di solidarietà comunale, Anci Sicilia lancia una petizione: Si attui la revisione dei criteri. ANCI Sicilia lancia il Manifesto per la Restanza, il 7 maggio incontro a PalermoL'ANCI Sicilia, guidata dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale Mario Emanuele Alvano, annuncia le prime adesioni al progetto ... italpress.com Anci, prime adesioni al progetto del Manifesto per la RestanzaL'Anci Sicilia, guidata dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale Mario Emanuele Alvano, annuncia le prime adesioni al progetto del Manifesto per la Restanza, un'alleanza tra forze produtt ... ansa.it Siracusa, Confartigianato Sicilia e Anci firmano un protocollo di intesa in nome della semplificazione - facebook.com facebook Anci Sicilia lancia petizione per modifica riparto fondi ai Comuni. Per l'associazione ogni anno vengono sottratti 200 milioni di euro all'Isola #ANSA x.com