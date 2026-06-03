Anche Confartigianato Palermo presente alle celebrazioni del 2 giugno
Confartigianato Palermo ha partecipato alle celebrazioni del 2 giugno per l’ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. La presenza si è svolta a Palermo, alla presenza di autorità civili e militari, su invito del prefetto locale. La partecipazione ha coinvolto rappresentanti dell’associazione nel rispetto delle tradizioni istituzionali. La cerimonia ha celebrato il traguardo storico con una serie di eventi pubblici e commemorativi.
Anche Confartigianato Palermo ha partecipato a Palermo alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana alla presenza delle autorità civili e militari, su invito del prefetto Massimo Mariani. La giornata si è aperta con la deposizione della corona. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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