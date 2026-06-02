Dalla lettura del messaggio di Mattarella alle onorificenze | le celebrazioni del 2 giugno in piazza del Popolo

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, in Piazza del Popolo a Ravenna, si è svolta la cerimonia per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La piazza era gremita di persone che hanno assistito alle celebrazioni, tra discorsi ufficiali e l’assegnazione di onorificenze. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con momenti di commemorazione e il passaggio delle forze armate in parata.