Dalla lettura del messaggio di Mattarella alle onorificenze | le celebrazioni del 2 giugno in piazza del Popolo

Da ravennatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, in Piazza del Popolo a Ravenna, si è svolta la cerimonia per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La piazza era gremita di persone che hanno assistito alle celebrazioni, tra discorsi ufficiali e l’assegnazione di onorificenze. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con momenti di commemorazione e il passaggio delle forze armate in parata.

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In occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il 2 giugno 2026 si è svolta a Ravenna, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, la tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica, alla presenza di un numeroso e partecipe pubblico. La manifestazione ha preso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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