Dalla lettura del messaggio di Mattarella alle onorificenze | le celebrazioni del 2 giugno in piazza del Popolo
Il 2 giugno 2026, in Piazza del Popolo a Ravenna, si è svolta la cerimonia per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La piazza era gremita di persone che hanno assistito alle celebrazioni, tra discorsi ufficiali e l’assegnazione di onorificenze. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con momenti di commemorazione e il passaggio delle forze armate in parata.
In occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il 2 giugno 2026 si è svolta a Ravenna, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, la tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica, alla presenza di un numeroso e partecipe pubblico. La manifestazione ha preso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Mattarella alla celebrazione del Giorno della Memoria
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Temi più discussi: Il messaggio del Presidente Mattarella ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica; 2 giugno 2026 - 80° Anniversario della festa della Repubblica; Festa della Repubblica, eventi in Alto Adige; 2 Giugno, le celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica Italiana.
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