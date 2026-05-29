Confartigianato Palermo presente alla commissione di Brancaccio | La lotta alla mafia riparta dalle scuole

Confartigianato Palermo ha partecipato a una riunione della commissione Antimafia presso una scuola di Brancaccio, in cui si è discusso dell’aumento delle attività criminali nella zona e in provincia.

C’era anche Confartigianato Palermo alla seduta della commissione Antimafia che si è svolta a Brancaccio, all’istituto comprensivo Sferracavallo-Onorato di via Tacito, dedicata alla crescente escalation criminale che sta colpendo Palermo e il territorio della provincia. Presenti il presidente di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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