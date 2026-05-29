Confartigianato Palermo presente alla commissione di Brancaccio | La lotta alla mafia riparta dalle scuole
Confartigianato Palermo ha partecipato a una riunione della commissione Antimafia presso una scuola di Brancaccio, in cui si è discusso dell’aumento delle attività criminali nella zona e in provincia.
C’era anche Confartigianato Palermo alla seduta della commissione Antimafia che si è svolta a Brancaccio, all’istituto comprensivo Sferracavallo-Onorato di via Tacito, dedicata alla crescente escalation criminale che sta colpendo Palermo e il territorio della provincia. Presenti il presidente di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Mafia a Palermo, scacco alla famiglia Roccella: arrestato esponente del mandamento BrancaccioA Palermo è stato arrestato un uomo legato alla famiglia mafiosa Roccella, coinvolto in attività di estorsione e traffico di droga nel quartiere...
La lotta alla mafia di Meloni & C. segnata dalle contraddizioniFin dal suo insediamento, il governo ha dichiarato che la lotta alla criminalità organizzata sarebbe stata una delle sue priorità principali.
Temi più discussi: Strage di Capaci, Confartigianato Palermo ricorda Giovanni Falcone Legalità e giustizia siano valori quotidiani; Stile italiano senza confini: al via il grand tour 2026 di Eccellenza, la moda artigiana tra passerelle storiche e capitali globali; Roberto Bolle torna al Teatro Massimo dopo 19 anni: a Palermo debutta Caravaggio; Intitolata a Giovanni Falcone l’aiuola di Welwitschia la pianta più resiliente del pianeta che si rigenera da sola.
TELE ONE. . : Domani Il Ministero dell’Università e della Ricerca, Confartigianato Imprese e l’Università degli Studi di Palermo presentano il nuov facebook
Il Presidente di Anap Confartigianato Palermo, Camillo Alessi premiato come Maestro d’operaUn importante riconoscimento ai valori dell’artigianato, della dedizione e della trasmissione del sapere: Camillo Alessi, presidente di Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Confartigiana ... blogsicilia.it
Confartigianato Palermo, occupazione in crescita, ma mancano lavoratori specializzatiA Palermo e in provincia cresce il numero degli occupati, ma il mercato del lavoro continua a mostrare forti criticità, soprattutto nella ricerca di profili specializzati nel digitale e nelle ... ansa.it