I carabinieri hanno effettuato analisi chimiche su campioni di miele sequestrati, noti come ‘miele da sballo’. I test sono stati condotti da reparti specializzati e dureranno circa due minuti. I risultati saranno utilizzati per verificare la presenza di sostanze stupefacenti o altre sostanze nocive. I campioni sono stati prelevati durante un'operazione di controllo. La procedura mira a chiarire eventuali irregolarità nel prodotto sequestrato.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno sottoposti ad analisi chimiche da parte di speciali reparti dei carabinieri del comando provinciale di Napoli i campioni di ‘miele da sballo’, la droga a base di cannabis concentrata molto potente e pericolosa, che ha costretto i sanitari a ricoverare perché in pericolo di vita un ragazzino di 17 anni di Frattamaggiore (Napoli). Il giovane, che in compagnia di alcuni suoi amici, è stato colto da una grave crisi respiratoria ed è ora in ospedale intubato. Anche due suoi amici sono stati costretti alle cure dopo avere assaggiato un cucchiaino della sostanza. Gli accertamenti, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, sono finalizzati a valutare il livello di thc della sostanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Analisi chimiche dei carabinieri sui campioni di ‘miele da sballo’

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