Miele da sballo ragazzi in ospedale dopo l' assunzione | 17enne è in pericolo di vita
Questa notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati in ospedale a Frattamaggiore dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il più giovane è in pericolo di vita. I carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti nel pronto soccorso per i controlli. Non sono stati forniti dettagli sulle sostanze assunte. La situazione è sotto osservazione.
Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti nell’Ospedale di Frattamaggiore. Poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano arrivati nel pronto soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il più piccolo dei tre era anche in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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