Miele da sballo ragazzi in ospedale dopo l' assunzione | 17enne è in pericolo di vita

Notizia in breve

Questa notte, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono stati portati in ospedale a Frattamaggiore dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il più giovane è in pericolo di vita. I carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti nel pronto soccorso per i controlli. Non sono stati forniti dettagli sulle sostanze assunte. La situazione è sotto osservazione.